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Многодетная семья из города Копычинцы на Тернопольщине попала в больницу из-за отравления грибами

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Среди пострадавших – семеро детей от 3 до 13 лет, а также их мать, ее сожитель и его несовершеннолетняя родственница.

Отмечается, что состояние 3-летней девочки и ее 7-летней сестры крайне тяжелое. У остальных – средней тяжести.

Правоохранители установили, что сожитель женщины в воскресенье, 27 октября, насобирал грибов. Их ела вся семья. В тот же вечер у детей ухудшилось самочувствие, но мать пыталась лечить их самостоятельно.

За помощью к врачам женщина обратилась только 30 октября около 15:00. Самых тяжелых детей доставили в медучреждение Львова, где трехлетнего ребенка уже прооперировали. Еще семерых – в Киев. Мужчина находится в реанимационном отделении Чертковской больницы.

По данному факту открыто производство по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины.

Напомним, 28 октября в Винницкой области женщина погибла от отравления газами брожения, еще четверо соседей попали в больницу.