Умер еще один ребенок из семьи, отравившейся грибами на Тернопольщине

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Умер второй ребенок из села Копычинцы на Тернопольщине от отравления грибами

Об этом сообщил представитель Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета, передает RegioNews со ссылкой на "20 минут".

По данным правоохранителей, скончалась девочка 2011 года рождения. Ее жизнь пытались спасти в столичной больнице "Охматдет".

Издание напоминает, что еще третья смерть в этой семье. Ранее от отравления грибами умер сожитель матери и двухлетняя девочка.

Напомним, 30 октября на Тернопольщине семья с 8 детьми была госпитализирована из-за отравления грибами. Двухлетнюю девочку готовили к пересадке печени.