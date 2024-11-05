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Утром 4 ноября во Львовской детской больнице Святого Николая умерла двухлетняя девочка из Тернопольщины, которую готовили к трансплантации печени после отравления грибами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

"Еще точно причин не знаем, потому что вскрытия еще не было. Дело будут расследовать по статье 166 Уголовного кодекса. Это злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Дело будет продолжаться, эта статья предусматривает и тяжелые последствия", – рассказал представитель Нацполиции Тернопольщины. Сергей Крета.

Напомним, 30 октября на Тернопольщине семья с 8 детьми была госпитализирована из-за отравления грибами. Двухлетнюю девочку готовили к пересадке печени.