Уволенного со скандалом прокурора Тернопольщины трудоустроили в военную прокуратуру

Инцидент с нарушением прокурорской этики до сих пор расследуют

Инцидент с нарушением прокурорской этики до сих пор расследуют

Фото: Тернополяне

Недавно уволенный за пьянку на рабочем месте и нецензурные оскорбления подчиненных прокурор Тернопольской области Николай Петришин, которого сняли с должности через три дня после назначения, будет работать в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос, который корреспонденты Суспильного прислали в Офис Генерального прокурора, пишет RegioNews.

В письме также сообщается, что в отношении Петришина сейчас проводят служебное расследование по публикациям в средствах массовой информации о нарушении им правил прокурорской этики. Информацию, полученную во время расследования – не имеют права разглашать.

Напомним, новоназначенный прокурор Тернопольской области, 30-летний Николай Петришин проработал на должности всего два дня. Его уволили после скандала с пьянством на рабочем месте и недостойным поведением.