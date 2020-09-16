Новоназначенный прокурор Тернопольщины проработал на должности всего два дня

Николая Петришина уволили из-за "недоразумений с коллегами"

Николая Петришина уволили из-за "недоразумений с коллегами"

Об этом сообщил активист Александр Леменов, а также тернопольские местные СМИ, пишет RegioNews.

Два дня назад публиковал историю, как новоназначенный прокурор Тернопольской области Николай Петришин собрал коллег, остограмился и начал рассказывать, что ориентироваться надо на него, а не закон. И если не послушаются, то он будет "# бать их, как свиней". И что Вы думаете? Его увольняют ", - написал Леменов на своей странице в Facebook.

Как остановиться хохотать? Прокурора-пьяницу увольняют с должности! Два дня назад публиковал историю, как новоназначенный... Опубликовано Александром Лємєновим Среда, 16 сентября 2020 года.

вновь Назначенные прокуроры Венедіктової на должностях: пример Петришина. Пошаговый план действий: 1. Назначают на должность... Опубликовано Александром Лємєновим Вторник, 15 сентября 2020 г.

Как сообщил сайт "Тернополяни”сегодня, 16 сентября, в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генеральной прокуратуры Украины.

На заседании шла речь о скандале с назначением прокурора Тернопольской области. 14 сентября в Тернополе представили нового областного прокурора, 30-летнего Николая Петришина. В тот же день в прокуратуре устроили празднование события, более того новоиспеченный прокурор заставлял своих заместителей присягать, что они будут ему верны и должны выполнять все его приказы.

Петришину возразил зампрокурора Александр Божко, заявив, что он позволяет себе недопустимое и прокурор должен руководствоваться законом, а не указаниями.

Позже на странице в Facebook народный депутат из Тернопольщины Игорь Васильев сообщил, что во время заседания Верховной Рады разговаривал с Генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой об этом "нездоровом влечении к животным и к "забухать”. Ирина Венедиктова пообещала разобраться.

Ирина Венедиктова во время сегодняшнего заседания Верховной Рады мы разговаривали об этом нездоровое влечение к животным и к ,,забухать‘. Вы пообещали разобраться. Ждем. Опубликовано Игорем Василевим Вторник, 15 сентября 2020 г.

Сегодня же стало известно, что прокурора Тернопольской области уволили с занимаемой должности. Об этом одновременно сообщили несколько СМИ.

Кроме того, в сети ходят слухи, что назначение Петришина на должность лоббировал черновицкий бизнесмен, "король контрабанды" Илья Павлюк. Такие выводы СМИ сделали после информации о том, что жена тернопольского прокурора Алла Петришина является помощником народного депутата от партии "Слуга народа” Гринчук Оксаны Анатольевны, которая родом из Черновцов и которую связывают именно с Павлюком.

Напомним, на днях Полтавщина, Запорожье и Херсонщина получили новых прокуроров области .