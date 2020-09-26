За пост мэра Киева будут бороться 13 кандидатов

Одному кандидату отказали в регистрации

Одному кандидату отказали в регистрации

Фото: flickr

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов на пост мэра Киева, всего на эту должность претендуют 13 кандидатов.

Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия, передает RegioNews.

В частности, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:

Николая Томенко ("Родная страна")

Сергея Гусовского ("За будущее")

Юрия Левченко ("Народовластие")

Александра Омельченко ("Единство")

Александра Попова ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу, который не предоставил документа о внесении денежного залога.

Ранее в качестве кандидатов было зарегистрировано 8 человек:

Диана Гранцева (самовыдвиженка)

Сергей Притула ("Голос")

Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива")

Алексей Кучеренко ("Батькивщина")

Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского")

Михаил Поживанов ("Радикальная партия")

Ирина Верещук ("Слуга народа")

Виталий Кличко ("УДАР")

Напомним, ЦИК зарегистрировала семь кандидатов на пост мэра Одессы, 24 сентября завершился срок подачи документов для их регистрации.