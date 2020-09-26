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26 сентября 2020, 15:09 4

За пост мэра Киева будут бороться 13 кандидатов

26 сентября 2020, 15:09 4
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Одному кандидату отказали в регистрации
Одному кандидату отказали в регистрации
Фото: flickr
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Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов на пост мэра Киева, всего на эту должность претендуют 13 кандидатов.

Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия, передает RegioNews.

В частности, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:

  • Николая Томенко ("Родная страна")
  • Сергея Гусовского ("За будущее")
  • Юрия Левченко ("Народовластие")
  • Александра Омельченко ("Единство")
  • Александра Попова ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу, который не предоставил документа о внесении денежного залога.

Ранее в качестве кандидатов было зарегистрировано 8 человек:

  • Диана Гранцева (самовыдвиженка)
  • Сергей Притула ("Голос")
  • Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива")
  • Алексей Кучеренко ("Батькивщина")
  • Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского")
  • Михаил Поживанов ("Радикальная партия")
  • Ирина Верещук ("Слуга народа")
  • Виталий Кличко ("УДАР")

Напомним, ЦИК зарегистрировала семь кандидатов на пост мэра Одессы, 24 сентября завершился срок подачи документов для их регистрации.

Киев Местные выборы Кандидат Киевсовет Виталий Кличко ЦИК
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