За пост мэра Киева будут бороться 13 кандидатов
Одному кандидату отказали в регистрации
Одному кандидату отказали в регистрации
Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов на пост мэра Киева, всего на эту должность претендуют 13 кандидатов.
Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия, передает RegioNews.
В частности, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:
- Николая Томенко ("Родная страна")
- Сергея Гусовского ("За будущее")
- Юрия Левченко ("Народовластие")
- Александра Омельченко ("Единство")
- Александра Попова ("Оппозиционная платформа - За жизнь").
Комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу, который не предоставил документа о внесении денежного залога.
Ранее в качестве кандидатов было зарегистрировано 8 человек:
- Диана Гранцева (самовыдвиженка)
- Сергей Притула ("Голос")
- Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива")
- Алексей Кучеренко ("Батькивщина")
- Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского")
- Михаил Поживанов ("Радикальная партия")
- Ирина Верещук ("Слуга народа")
- Виталий Кличко ("УДАР")
Напомним, ЦИК зарегистрировала семь кандидатов на пост мэра Одессы, 24 сентября завершился срок подачи документов для их регистрации.
Мэра Умани Цебрия сняли с участия в местных выборахВсе новости »
26 сентября 2020, 11:20В мэры Житомира баллотируются 13 кандидатов: кто эти люди
25 сентября 2020, 19:45Минюст хочет изменить бюллетень из-за регистрации "однофамильцев"
25 сентября 2020, 18:19
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц