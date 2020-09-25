ЗеГеографы: В Хмельницкой области разместили билборды "Слуги народа" с призывами к ровенчанам
В городе Славута Хмельницкой области разместили билборды партии “Слуга народа” с надписью “Ровенщина – это ты”.
Об этом информирует страница ОО "Родная Славутчина” в Facebook, пишет RegioNews.
Что это – пренебрежение к обществу, или проявления местечкового сепаратизма?
Похоже, что после ликвидации Славутского района "слуги народа" рьяно взялись за уничтожение Хмельницкой области...
25 сентября 2020 года, город Славута, перекресток улиц "Острожской" и "Пригородной", - говорится в соответствующем сообщении сообщества.
Жители Славуты в комментариях называют этот факт "проявлением местечкового сепаратизма”.
ЧТО ЭТО – ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К обществу, ИЛИ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕСТЕЧКОВОГО СЕПАРАТИЗМА? Похоже, что после ликвидации Славутского района "слуги...Опубликовано Родная Славутчина Четвер, 24 сентября 2020 г.
Напомним, вчера в городе Очаков, который расположен в Николаевской области появилась наружная реклама правящей партии "Слуга народа" с девизом "Херсонщина - это ты!".