ЗеГеографы: В Хмельницкой области разместили билборды "Слуги народа" с призывами к ровенчанам

Об этом информирует страница ОО "Родная Славутчина” в Facebook, пишет RegioNews.

Что это – пренебрежение к обществу, или проявления местечкового сепаратизма?

Похоже, что после ликвидации Славутского района "слуги народа" рьяно взялись за уничтожение Хмельницкой области...

25 сентября 2020 года, город Славута, перекресток улиц "Острожской" и "Пригородной", - говорится в соответствующем сообщении сообщества.