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24 сентября 2020, 10:12 3

ЗеГеографы: на Николаевщине "слуги" разместили борд с девизом для херсонцев

24 сентября 2020, 10:12 3
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Фото: Анна Цымбал
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В городе Очакове, что находится в Николаевской области появилась наружная реклама правящей партии "Слуга народа" с девизом "Херсонщина - это ты!".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию местных жителей в Facebook.

Так, фото бордов опубликовала жительница Николаева Анна Цымбал. Знак политической силы зарисован, но догадаться чья это реклама не трудно.

В соцсети сразу начали комментировать такой казус: "Тот момент, когда пунктирная линия разграничения Николаевской и Херсонской областей сдвинулось в сторону Николаева)) Возвращаемся к Херсонской губернии, они наверняка что-то знают", - пишет один из комментаторов.

"Или у кого-то с географией плохо, или просто тупят", - добавляет другой.

Напомним, в августе на рекламу в Facebook партии потратили полмиллиона долларов.

реклама Слуга народа партия выборы Николаевская ОГА
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