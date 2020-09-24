ЗеГеографы: на Николаевщине "слуги" разместили борд с девизом для херсонцев

Немного спутали области

Немного спутали области

Фото: Анна Цымбал

В городе Очакове, что находится в Николаевской области появилась наружная реклама правящей партии "Слуга народа" с девизом "Херсонщина - это ты!".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию местных жителей в Facebook.

Так, фото бордов опубликовала жительница Николаева Анна Цымбал. Знак политической силы зарисован, но догадаться чья это реклама не трудно.

В соцсети сразу начали комментировать такой казус: "Тот момент, когда пунктирная линия разграничения Николаевской и Херсонской областей сдвинулось в сторону Николаева)) Возвращаемся к Херсонской губернии, они наверняка что-то знают", - пишет один из комментаторов.

"Или у кого-то с географией плохо, или просто тупят", - добавляет другой.

Напомним, в августе на рекламу в Facebook партии потратили полмиллиона долларов.