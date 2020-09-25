В авиакатастрофе под Харьковом выжили четверо курсантов - Кучер (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С МЕСТА СОБЫТИЙ)

Вероятная причина падения самолета, по словам главы ОГА, отказ левого двигателя

Вероятная причина падения самолета, по словам главы ОГА, отказ левого двигателя

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который пребывает на месте авиакатастрофы, сообщил о предварительных выводах специалистов о причинах падения самолета.

Последние новости с места событий сообщил глава Харьковской области Алексей Кучер во время трансляции на Youtube-канале, пишет RegioNews.

У летевших на борту транспортного самолета АН-26 были парашуты, но сам самолет не оснащен креслами-катапультами. Потому погибло так много людей.

Также, по словам Кучера, четверо курсантов, которые выжили, до столкновения с землей успели выпрыгнуть из Ан-26. Двоих живых, которые были госпитализированы в больницу раньше, готовят к транспортировке в Киев. У одного из выживших состояние крайне тяжелое, второй пребывает в сознании и может понемногу говорить. О состоянии еще двоих выживших пока ничего не известно.

Судьба еще двоих курсантов пока остается неизвестной, их ищут в окрестном лесу.

Также в соцсетях появились неофициальные списки летевших в самолете. В больницу, пишут пользователи. забрали парней с фамилиями Вильховый и Зибюк (очевидно, это первые двое выживших).

Напомним, сегодня, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 известно о 22-х погибших и четверых выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Спасательная операция продолжается.

Владимир Зеленский завтра прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Также источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.