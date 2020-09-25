В авиакатастрофе под Харьковом выжили четверо курсантов - Кучер (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С МЕСТА СОБЫТИЙ)
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который пребывает на месте авиакатастрофы, сообщил о предварительных выводах специалистов о причинах падения самолета.
Последние новости с места событий сообщил глава Харьковской области Алексей Кучер во время трансляции на Youtube-канале, пишет RegioNews.
У летевших на борту транспортного самолета АН-26 были парашуты, но сам самолет не оснащен креслами-катапультами. Потому погибло так много людей.
Также, по словам Кучера, четверо курсантов, которые выжили, до столкновения с землей успели выпрыгнуть из Ан-26. Двоих живых, которые были госпитализированы в больницу раньше, готовят к транспортировке в Киев. У одного из выживших состояние крайне тяжелое, второй пребывает в сознании и может понемногу говорить. О состоянии еще двоих выживших пока ничего не известно.
Судьба еще двоих курсантов пока остается неизвестной, их ищут в окрестном лесу.
Также в соцсетях появились неофициальные списки летевших в самолете. В больницу, пишут пользователи. забрали парней с фамилиями Вильховый и Зибюк (очевидно, это первые двое выживших).
Напомним, сегодня, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
По состоянию на 23.00 известно о 22-х погибших и четверых выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Спасательная операция продолжается.
Владимир Зеленский завтра прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .
Также источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.