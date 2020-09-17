Венедиктова заявила, что подписала подозрение "слуге" Юрченко

Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения

Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения

Фото из открытых источников

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В посте она не указала, какому именно депутату подписала подозрение. Впрочем, очевидно, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Александре Юрченко.

"Я приняла решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения - содержания под стражей", - написала она.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирина Венедиктова во время выступления в парламенте заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.