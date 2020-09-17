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17 сентября 2020, 10:58 3

Венедиктова заявила, что подписала подозрение "слуге" Юрченко

17 сентября 2020, 10:58 3
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Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения
Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения
Фото из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В посте она не указала, какому именно депутату подписала подозрение. Впрочем, очевидно, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Александре Юрченко.

"Я приняла решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения - содержания под стражей", - написала она.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирина Венедиктова во время выступления в парламенте заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

Офис генпрокурора подозрение прокурор Слуга народа нардеп
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