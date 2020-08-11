Депутаты Тернопольского облсовета не смогли выразить недоверие главе ОГА Трушу
В Тернополе продолжается пленарное заседание сессии областного совета
В Тернополе продолжается пленарное заседание сессии областного совета
Среди прочего, депутаты поставили на голосование вопрос о вынесении недоверия главе Тернопольской ОГА Владимиру Трушу.
Об этом пишет Regionews.
Из 38 присутствующих депутатов, "за” проголосовало 23, "против” – 2, "воздержались” – 2, a 12 вообще не голосовали. В результате решение о недоверии не приняли.
Ранее, 6 июля депутаты Тернопольского облсовета заслушали отчет главы ОГА Владимира Труша об итогах работы за 100 дней пребывания на посту и не приняли его.
Напомним, Владимира Труша назначили на должность главы Тернопольской ОГА 19 марта 2020 года.
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