Зеленский назначил главу Тернопольской ОГА

Президент Украины подписал указ о назначении Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации

Фото: president.gov.ua

Президент Украины подписал указ о назначении Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса гаранта.

Во время личной встречи с Трушем президент подчеркнул важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине.

Также Зеленский поздравил Труша с назначением и пожелал успехов в работе.

СПРАВКА: Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии).

В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права).

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области.

В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 года - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Напомним, 18 марта президент уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

После этого Кабмин Украины согласовал назначение главой Тернопольской ОГА Владимира Труша.