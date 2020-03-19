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19 марта 2020, 11:29 2

Зеленский назначил главу Тернопольской ОГА

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19 марта 2020, 11:29 2
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Президент Украины подписал указ о назначении Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации
Фото: president.gov.ua
Президент Украины подписал указ о назначении Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса гаранта.

Во время личной встречи с Трушем президент подчеркнул важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине.

Также Зеленский поздравил Труша с назначением и пожелал успехов в работе.

СПРАВКА: Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии).

В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права).

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области.

В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 года - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Напомним, 18 марта президент уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

После этого Кабмин Украины согласовал назначение главой Тернопольской ОГА Владимира Труша.


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