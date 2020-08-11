С депутата Полтавского облсовета взыскали полмиллиона гривен алиментов

Мужчина не платил алименты на протяжении шести лет

Мужчина не платил алименты на протяжении шести лет

Фото: flickr

В Полтавской области депутата областного совета заставили выплатить задолженность по уплате алиментов в размере 545,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает RegioNews.

По данным ведомства, мужчина с марта 2014 года не выплачивал алименты на своих двоих детей.

С целью предотвращения возможного отчуждения имущества, принадлежащего должнику, государственным исполнителем вынесено постановление об аресте имущества должника и объявлению запрета на его отчуждение", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что должник намеревался оформить права наследства, после принятых мер, он оплатил 545 806 грн алиментов, в том числе штраф в размере 64 426 грн и 19 286 грн исполнительного сбора.

Напомним, нардепа Шепелева приговорили к семи годам лишения свободы, кроме того, с него взыщут 8,5 тысяч грн штрафа и конфискуют имущество.