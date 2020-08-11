14:41  11 августа
Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси
11:34  11 августа
Садовый о заявлении Степанова: во Львове не разворачивают больницы второй волны
13:10  11 августа
На Донбассе увеличилось количество пожаров: штаб ООС забил тревогу
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 14:00 7

С депутата Полтавского облсовета взыскали полмиллиона гривен алиментов

11 августа 2020, 14:00 7
Читайте також українською мовою
Мужчина не платил алименты на протяжении шести лет
Мужчина не платил алименты на протяжении шести лет
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области депутата областного совета заставили выплатить задолженность по уплате алиментов в размере 545,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает RegioNews.

По данным ведомства, мужчина с марта 2014 года не выплачивал алименты на своих двоих детей.

С целью предотвращения возможного отчуждения имущества, принадлежащего должнику, государственным исполнителем вынесено постановление об аресте имущества должника и объявлению запрета на его отчуждение", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что должник намеревался оформить права наследства, после принятых мер, он оплатил 545 806 грн алиментов, в том числе штраф в размере 64 426 грн и 19 286 грн исполнительного сбора.

Напомним, нардепа Шепелева приговорили к семи годам лишения свободы, кроме того, с него взыщут 8,5 тысяч грн штрафа и конфискуют имущество.

Минюст облсовет Полтавская область депутат алименты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Главу Сумского облсовета обвиняют в незнании географии и превышении полномочий
10 августа 2020, 15:51
На Полтавщине за взятку будут судить двух прокуроров
10 августа 2020, 15:15
Нардепа Шаповалова назначили руководителем полтавского отделения партии "За будущее"
09 августа 2020, 11:32
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »