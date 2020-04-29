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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
29 апреля 2020, 13:59 20

Массовый митинг за открытие рынков: мэр Николаева пообещал подумать

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29 апреля 2020, 13:59 20
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Рынки могут открыть, но только если там будут соблюдены все противоэпидемические мероприятия
Фото: Інше ТВ
Рынки могут открыть, но только если там будут соблюдены все противоэпидемические мероприятия

В Николаеве возле здания мэрии состоялся массовый митинг за возобновление работы местных рынков. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Інше ТВ.

На площади Соборной собралось более 400 горожан. Кроме открытия рынков митингующие высказали пожелание - ослабить карантинные ограничения для парикмахерских и салонов, вернуть работу общественного транспорта в обычный график.

Спустя время к людям вышел Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который сказал, что власть уже провела встречу с представителями Госпотребслужбы, где обсудили очередность открытия рынков.

"В ближайшее время мы примем решение комиссии ТБЧС. На самом деле, рынок "Колос" уже работает 2 недели по продаже семян и посадочного материала. Мы обсудили открытие рынков в ближайшее время, но как только они будут готовы. "Это означает, что на входе поставят людей с термометрами, будут допускать только в масках, продавцы будут в масках, очках и перчатках, а товар будет накрыт пленкой", – сказал мэр.

После этого он пообещал в ходе завтрашнего селекторного совещания с президентом донести пожелания открыть промышленные рынки.

Стоит отметить, что ранее возле Николаевского железнодорожного вокзала стартовал автопробег предпринимателей за то, чтобы в городе открылись рынки и предприниматели малого и среднего бизнеса могли работать во время карантина. Возле вокзала собралось около сотни предпринимателей, которые колонной проехали по городу в направлении Соборной площади и присоединились к митингующим


коронавирус карантин митинг Николаев рынки
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