В Херсонской области вторая смерть от COVID-19: болезнь усложнил инсульт
В Херсонской области зафиксирован второй летальный случай от коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан, передает RegioNews.
Сообщается, что умерший находился в больнице около недели, у него был инсульт, а во время обследования у него обнаружили также COVID-19. Мужчина был в тяжелом состоянии и находился в коме.
"К сожалению, сегодня мы уже имеем два летальных случая. Скончался 57-летний мужчина с Олешковского района, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус", - отметил Чабан.
Все контактные лица обследованы, проведено ПЦР-тестирование.
Онлайн-брифинг относительно мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекции от 29.04.2020 . Спикеры: Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя ОГА Вадим Чабан; Директор Департамента здравоохранения Виктор Короленко.Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Среда, 29 апреля 2020 г.
Сейчас в области 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 37 жителей Херсонщины уже успешно преодолели инфекцию. Зафиксировано 2 летальных случая. Напомним, что первый летальный случай в области зафиксирован в начале апреля также в Олешкковском районе, где умерла медсестра.
Напомним, что в Каховке за сутки обнаружили 22 больных коронавирусом, поэтому город закрыли на карантин.
По последней информации, в городе сотрудники ГСЧС проводят обработку дорог и мест скопления людей дезинфицирующими средствами. Кроме того, дезинфицируют в домах, в которых проживают инфицированные COVID-19.
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