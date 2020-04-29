15:39  29 апреля
Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
11:09  29 апреля
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
09:31  29 апреля
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
UA | RU
UA | RU
Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
29 апреля 2020, 16:39 9

В Херсонской области вторая смерть от COVID-19: болезнь усложнил инсульт

Читайте також
українською мовою
29 апреля 2020, 16:39 9
Читайте також українською мовою
Скончался 57-летний житель Олешковского района
Фото: скрин с видео
Скончался 57-летний житель Олешковского района

В Херсонской области зафиксирован второй летальный случай от коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан, передает RegioNews.

Сообщается, что умерший находился в больнице около недели, у него был инсульт, а во время обследования у него обнаружили также COVID-19. Мужчина был в тяжелом состоянии и находился в коме.

"К сожалению, сегодня мы уже имеем два летальных случая. Скончался 57-летний мужчина с Олешковского района, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус", - отметил Чабан.

Все контактные лица обследованы, проведено ПЦР-тестирование.

Онлайн-брифинг относительно мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекции от 29.04.2020 . Спикеры: Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя ОГА Вадим Чабан; Директор Департамента здравоохранения Виктор Короленко.

Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Среда, 29 апреля 2020 г.

Сейчас в области 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 37 жителей Херсонщины уже успешно преодолели инфекцию. Зафиксировано 2 летальных случая. Напомним, что первый летальный случай в области зафиксирован в начале апреля также в Олешкковском районе, где умерла медсестра.

Напомним, что в Каховке за сутки обнаружили 22 больных коронавирусом, поэтому город закрыли на карантин.

По последней информации, в городе сотрудники ГСЧС проводят обработку дорог и мест скопления людей дезинфицирующими средствами. Кроме того, дезинфицируют в домах, в которых проживают инфицированные COVID-19.


коронавирус карантин Херсонская ОГА
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 апреля 2020, 16:10
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »