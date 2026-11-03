Россияне атаковали Сумщину: погиб мужчина, среди семи пострадавших – ребенок

Фото: Национальная полиция

В результате российских обстрелов Сумской области за минувшие сутки погиб 63-летний мужчина, еще семь человек получили ранения и травмы. Среди пострадавших – 12-летняя девочка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 17 населенных пунктов Сумщины. Российские войска атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

В Николаевской поселковой общине в результате ударов российских беспилотников погиб 63-летний мужчина. Также ранения и травмы получила 61-летняя женщина.

В Глуховской общине вражеский беспилотник попал в частное домовладение. Пострадала 64-летняя женщина.

Кроме того, за медицинской помощью обратились люди, пострадавшие в результате предварительных обстрелов:

28-летняя женщина, травмированная 31 октября в Сумской общине;

47-летняя женщина, пострадавшая 30 октября в Шосткинской общине;

12-летняя девочка, 47-летний мужчина и 51-летняя женщина, получившие травмы 1 ноября в результате удара беспилотника по Путивльской общине.

Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома, учебное заведение, объекты гражданской инфраструктуры, гаражи и хозяйственные постройки.

По каждому факту правоохранители возбудили уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, российские войска снова ударили по Днепру на рассвете 3 ноября. В результате атаки повреждены дома. Число раненых возросло до 15 человек.