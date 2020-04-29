Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев

Главный инфекционист Винницкой области, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Пирогова Лариса Мороз, под руководством которой был разработан первый в Украине протокол лечения COVID-19, рассказала RegioNews о его эффективности, когда появится вакцина от коронавируса, а также о том, удастся ли человечеству выработать коллективный иммунитет от этой болезни

Фото: vmr.gov.ua

Главный инфекционист Винницкой области, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Пирогова Лариса Мороз, под руководством которой был разработан первый в Украине протокол лечения COVID-19, рассказала RegioNews о его эффективности, когда появится вакцина от коронавируса, а также о том, удастся ли человечеству выработать коллективный иммунитет от этой болезни

Как вы создавали свой протокол, и на опыте каких стран он базируется?

Мы еще в начале марта начали анализировать, почему в Европе количество больных и умерших от коронавирус намного выше, чем в том же Китае или Южной Корее. Определили, что одной из причин такой высокой смертности была поздняя госпитализация. Поэтому мы поставили перед собой цель пойти путем предупреждения возникновения тяжелых форм заболевания без перевода больных на аппараты ИВЛ. Во-первых, у нас не так много в стране этих аппаратов. Во-вторых, перевод на искусственную вентиляцию легких означает, что в большинстве случаев пациенты, увы, не выживут. За основу мы взяли протокол ВОЗ, доступные нам протоколы лечения от китайских и корейских коллег, поговорили с нашими коллегами, которые работают в Италии, Испании, США - все это обработали и систематизировали, дополнили теми препаратами, которые продемонстрировали наибольшую эффективность. Правда, на то время они еще не входили в так называемый "национальнальный перечнь" (это препараты, которые можно покупать за бюджетные средства - прим. ред.). Поэтому первые партии этого лекарства были закуплены волонтерами. Мы утвердили свой протокол и уже через две недели имели достаточно мощный опыт борьбы с коронавирусом. После апробации первого протокола разработали второй, в котором четко описали легкую, среднюю и тяжелую степени болезни по основными клиническими и лабораторными показателями. По каждой степени мы расписали лечение с назначением тех препаратов, которые на то время уже были внесены в "национальный перечень", и их уже можно было закупать.

А когда же появился официальный протокол от МОЗ?

Первый и второй протоколы мы бросили в Viber-сообщество украинских инфекционистов, чтобы они могли использовать наш опыт в лечении больных COVID-19. Я знаю, что в Сумах после того тоже утвердили свой протокол, мы были его рецензентами. Некоторые области также брали себе кусочки из нашего протокола. Через день после того, как мы утвердили свой последний вариант протокола, рабочая группа МОЗ попросила, чтобы мы передали им свои наработки. Наш вариант протокола был утвержден министерством почти без изменений.

Прошло довольно много времени – можно уже говорить об определенных результатах применения вашего протокола и его эффективности?

Пожалуй, наиболее показательный случай в Винницкой области - это двухлетний мальчик Павлик, которого спасали в Могилев-Подольской больнице. Благодаря рекомендуемым нами препаратами его сняли с аппарата ИВЛ. Сейчас ребенок дышит самостоятельно. Неплохо протокол зарекомендовал себя и в Кировоградской области - там была спасена больная со сложными нарушениями дыхания, с низким уровнем кислорода в крови и тотальной пневмонией. Использование рекомендованных нами препаратов ей помогло.

На своей странице в Facebook Ульяна Супрун раскритиковала украинский протокол лечения от COVID-19. Считаете ли вы уместной такую критику?

Да, она его раскритиковала, но буквально через день после этого Федеральная служба контроля за препаратами США утвердила теже препараты к использованию. После этого она уже нас не критикует.

Сейчас можно услышать, что даже когда человек уже выздоровел от коронавируса, последствия болезни остаются в его организме на всю жизнь. Это правда?

Первыми об этом заговорили китайцы. Они доказали, что даже, если у человека была легкая форма COVID-19 , остаются фибротичные изменения в печени, которые в некоторых случаях могут даже приводить к инвалидности. Конечно, все это нужно анализировать. Пока мы еще вообще не очень много знаем про этот вирус. Поэтому и вопросы относительно вакцины, каких-то специфических препаратов остаются открытыми.

А когда же, по вашему мнению, может появиться вакцина?

Все будет зависеть от того, насколько активно будет мутировать вирус. Если медленно, то вакцину разработают быстро. В некоторых странах уже даже проводят испытания на здоровых добровольцах. Это первая фаза клинических исследований, все эти "классические" этапы сейчас немного ускоряются. Если вирус будет мутировать быстро, то в этом случае нужно будет разрабатывать новую вакцину фактически каждый сезон. Положительным может быть то, что благодаря этим мутациям вирус ослабнет. Но пока, к сожалению, мы не можем говорить даже о том, насколько будет длительным иммунитет в уже переболевших людей. А, значит, не можем быть уверенными в том, что коллективный иммунитет будет создан после того, как переболеет 60-70% людей в стране.

Доктор Комаровский говорил, что вакцина БЦЖ помогает предотвратить коронавирус. Что вы об этом думаете?

Были проведены ретроспективные исследования, особенно это очень хорошо видно на примере Германии: на той территории, где когда-то была Германская Демократическая Республика (ГДР) - там меньшее количество больных и меньшее количество летальных случаев. Это связывали с БЦЖ-вакцинацией, которую там делали всем детям без исключения. Но это только одна из версий. Например, есть еще одна: если человек переболел корью или ветряной оспой, то он также будет неблагоприятной к вирусу. Но, как бы там не было, ни одна из этих версий научно не доказана.

Как вы относитесь к версии, согласно которой многие люди в Украине переболели COVID-19 еще в январе-феврале, когда был зафиксирован всплеск нетипичных пневмоний?

Мы сейчас планируем людей, которые тогда болели, вызвать и протестировать, чтобы узнать, есть ли у них антитела. Но, опять же, оказалось, что в организме человека эти антитела не очень долго сохраняются. К тому же эффективность быстрых тестов тоже не очень высока. Поэтому точнее говорить об этом слое пациентов можно будет только после исследований иммуноферментным методом. Следует сказать, что Украина является пятой страной в мире, которая создала собственные тест-системы. Надеемся, что в ближайшее время они уже будут у нас в больницах, и мы сможем эффективнее проверить в том числе и тех людей, которые уже перенесли болезнь с похожими симптомами.

Что вы думаете о реальном количестве больных в Украине? Насколько оно соответствует официальным данным?

Я не могу сказать про всю Украину. Могу сказать, что в Винницкой области мы сделали более 5,5 тысяч ПЦР-исследований. Из них по состоянию на 23 апреля более 350 положительных. Почти 53% проведенных ПЦР - это активно выявленные контактные лица, это люди без клинических симптомов. У одного больного этих контактных может быть до 30-ти. И мы всех обследовали. Поэтому думаю, что по нашей области это достоверные данные.

По вашему мнению, почему такая неутешительная ситуация в стране с заболеваемостью медиков? Председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский даже говорил, что проблема в их дисциплине...

Понимаете, говорить можно о дисциплинированности или недисциплинированности, но давайте прежде всего посмотрим на процент заболевших врачей во всех странах. Он достаточно высокий. Думаю, это связано с тем, что в начале пандемии каждый больной, который обращался в любое медицинское учреждение, не рассматривался как потенциальный COVID-положительный. Сейчас тактику сменили.

Насколько эффективны методы и правила карантина, которые сейчас действуют в Украине?

Они очень эффективны. Благодаря им удалось замедлить распространение болезни. Посмотрите, к чему привело пренебрежение карантинными мероприятиями и то, что они были введены с опозданием на примерах тех же Италии, Испании, США. Украина сразу ввела жесткий режим карантина, и это дает неплохие результаты.

Можете спрогнозировать, когда будет пик в Украине?

Я буду солидарна с теми расчетами, что сделали в МОЗ - это может быть конец апреля - начало мая. Если у нас в поминальные дни люди не пойдут на кладбища а, согласно рекомендациям, перенесут эти мероприятия на лето, то, думаю, пик болезни мы пройдем легче.