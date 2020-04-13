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13 апреля 2020, 14:29 10

В Тернопольской области 273 инфицированных COVID-19, из них 27 - дети

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13 апреля 2020, 14:29 10
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За сутки зафиксировали 30 новых случаев заболевания
Фото из открытых источников
За сутки зафиксировали 30 новых случаев заболевания

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 10:00 13 апреля в Тернопольской области 273 случаев COVID-19, 5 – летальных.

  • 148 – жители Монастырисского района (2 – летальных).
  • 29 – жители Залещицкого района (2– летальных).
  • 23 – жители Бучацкого района.
  • 14 – жители Козовского района (1 – летальный).
  • 13 – жители Кременецкого района.
  • 19 – жители Чертковского района.
  • 13 – жители города Тернополя.
  • 5 – жители Подгаецкого района.
  • 3 – жители Теребовлянского района.
  • 3 – жители Тернопольского района .
  • 1 – житель Бережанского района.
  • 1 – житель Зборовского района.
  • 1 – житель Борщевского района.

+30 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 10:00 13 АПРЕЛЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 273 БОЛЬНЫХ ...

Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 13 апреля 2020 г.

246 случаев - взрослые, 27 - дети.

Выздоровело семь человек. Тернопольский район – 1, Кременецкий район – 2, Монастыриский район – 4.

Напомним, 10 апреля в Тернопольской области количество смертей от COVID-19 выросла до пяти.

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