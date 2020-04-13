В Тернопольской области 273 инфицированных COVID-19, из них 27 - дети

За сутки зафиксировали 30 новых случаев заболевания

Фото из открытых источников

За сутки зафиксировали 30 новых случаев заболевания

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 10:00 13 апреля в Тернопольской области 273 случаев COVID-19, 5 – летальных.

148 – жители Монастырисского района (2 – летальных).

29 – жители Залещицкого района (2– летальных).

23 – жители Бучацкого района.

14 – жители Козовского района (1 – летальный).

13 – жители Кременецкого района.

19 – жители Чертковского района.

13 – жители города Тернополя.

5 – жители Подгаецкого района.

3 – жители Теребовлянского района.

3 – жители Тернопольского района .

1 – житель Бережанского района.

1 – житель Зборовского района.

1 – житель Борщевского района.

+30 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 10:00 13 АПРЕЛЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 273 БОЛЬНЫХ ... Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 13 апреля 2020 г.

246 случаев - взрослые, 27 - дети.

Выздоровело семь человек. Тернопольский район – 1, Кременецкий район – 2, Монастыриский район – 4.

Напомним, 10 апреля в Тернопольской области количество смертей от COVID-19 выросла до пяти.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).