В Тернопольской области 273 инфицированных COVID-19, из них 27 - дети
За сутки зафиксировали 30 новых случаев заболевания
За сутки зафиксировали 30 новых случаев заболевания
Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.
Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 10:00 13 апреля в Тернопольской области 273 случаев COVID-19, 5 – летальных.
- 148 – жители Монастырисского района (2 – летальных).
- 29 – жители Залещицкого района (2– летальных).
- 23 – жители Бучацкого района.
- 14 – жители Козовского района (1 – летальный).
- 13 – жители Кременецкого района.
- 19 – жители Чертковского района.
- 13 – жители города Тернополя.
- 5 – жители Подгаецкого района.
- 3 – жители Теребовлянского района.
- 3 – жители Тернопольского района .
- 1 – житель Бережанского района.
- 1 – житель Зборовского района.
- 1 – житель Борщевского района.
+30 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 10:00 13 АПРЕЛЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 273 БОЛЬНЫХ ...Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 13 апреля 2020 г.
246 случаев - взрослые, 27 - дети.
Выздоровело семь человек. Тернопольский район – 1, Кременецкий район – 2, Монастыриский район – 4.
Напомним, 10 апреля в Тернопольской области количество смертей от COVID-19 выросла до пяти.
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