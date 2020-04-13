В Донецкой области рекордное количество пациентов выздоровели от COVID-19

В Донецкой области 6 больных коронавирусом в течение суток смогли побороть недуг: повторное ПЦР-тестирования вируса в их организмах не выявило

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В Донецкой области 6 больных коронавирусом в течение суток смогли побороть недуг: повторное ПЦР-тестирования вируса в их организмах не выявило

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на главу Донецкой ВГА Павла Кириленко.

По состоянию на 11 апреля в Донецкой области от COVID-19 выздоровели сразу шестеро пациентов. Четыре из них - жители Мариуполя, один пациент живет в Ббелозерске. Еще один выздоровевший - житель Бахмута.

"Всего на сегодня из 11 случаев заражения коронавирусов имеем один летальный в Дружковке и 6 выздоровлений: 4 в Мариуполе и по одному в Бахмуте и Белозерске ", - сказал Кириленко.

Тем временем на оккупированной российскими военными части Донбасса тоже фиксируются случаи заражения коронавирусом. Есть даже первая смерть.

8 апреля стало известно о первой смерти от COVID-19 в оккупированной пророссийскими боевиками Амвросеевке Донецкой области. 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросеевки умер горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус. Медики по указанию руководства больницы изъяли все документы, которые подтверждают эту смерть.

"Согласно официальным данным всего 26 зафиксировано заражений, но по неофициальным данным, мы подсчитали, это около 150 человек, которые на сегодня инфицированы. Кроме того, есть определенное количество людей, которые находятся под подозрением - это около 350 человек, причем из них около 75 "военнослужащие", которые находятся в самоизоляции, над которым осуществляется полный контроль их самочувствия ", - сказал представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает ТСН.

Как писали RegioNews ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс посетил палаточный городок 66-го Военно-мобильного госпиталя в Покровском Донецкой области, которое предназначено для инфекционных больных на коронавирус военнослужащих.



