В Донецкой области рекордное количество пациентов выздоровели от COVID-19
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на главу Донецкой ВГА Павла Кириленко.
По состоянию на 11 апреля в Донецкой области от COVID-19 выздоровели сразу шестеро пациентов. Четыре из них - жители Мариуполя, один пациент живет в Ббелозерске. Еще один выздоровевший - житель Бахмута.
"Всего на сегодня из 11 случаев заражения коронавирусов имеем один летальный в Дружковке и 6 выздоровлений: 4 в Мариуполе и по одному в Бахмуте и Белозерске ", - сказал Кириленко.
Тем временем на оккупированной российскими военными части Донбасса тоже фиксируются случаи заражения коронавирусом. Есть даже первая смерть.
8 апреля стало известно о первой смерти от COVID-19 в оккупированной пророссийскими боевиками Амвросеевке Донецкой области. 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросеевки умер горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус. Медики по указанию руководства больницы изъяли все документы, которые подтверждают эту смерть.
"Согласно официальным данным всего 26 зафиксировано заражений, но по неофициальным данным, мы подсчитали, это около 150 человек, которые на сегодня инфицированы. Кроме того, есть определенное количество людей, которые находятся под подозрением - это около 350 человек, причем из них около 75 "военнослужащие", которые находятся в самоизоляции, над которым осуществляется полный контроль их самочувствия ", - сказал представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает ТСН.
Как писали RegioNews ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс посетил палаточный городок 66-го Военно-мобильного госпиталя в Покровском Донецкой области, которое предназначено для инфекционных больных на коронавирус военнослужащих.
- 14:11 13 апреля На Донбассе погиб 32-летний украинский военный: подробности
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 13:25 13 апреля Нардеп Андрей Клочко: ГИГ прежде всего будет контролировать качество документации
- 13:20 13 апреля В Донецкой области рекордное количество пациентов выздоровели от COVID-19
- 13:19 13 апреля В Херсонской области фермер решил пожертвовать плантации тюльпанов медикам
- 12:49 13 апреля В Киеве почти 500 случаев коронавируса, за сутки заболели еще 79 человек
- 11:49 13 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 17:49 07 апреля Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
- 11:49 07 апреля Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины