Российские дроны снова атаковали АЗС на Сумщине: под ударом две общины

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Вечером 28 июля российские войска нанесли удары беспилотниками по территориям автозаправочных станций в Сумской и Степановской общинах

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, предварительно в результате атак люди не пострадали.

На автозаправочных станциях уже внедрен ряд решений безопасности, направленных на защиту работников и посетителей.

"Во время воздушной тревоги и повышенной угрозы вражеских ударов не находитесь вблизи объектов инфраструктуры и на открытой местности. Пройдите до ближайшего укрытия", –подчеркнул Григоров.

Напомним, ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг информацию о якобы отсутствии работающих АЗС на трассе Харьков – Полтава. Он также заверил, что дефицита топлива в регионе нет.