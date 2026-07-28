На Черниговщине "Герберы" ударили по АЗС и агропредприятию: есть раненый

Фото: Черниговская ОВА

В Черниговской области в результате российских атак беспилотниками есть разрушение и пострадавший

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Вечером 27 июля враг ударил беспилотником типа "Гербера" по автозаправочной станции в селе Холмы. В результате атаки объект получил повреждения, а 21-летний местный житель получил ранения. Сейчас мужчина находится в больнице.

Ночью еще один беспилотник "Гербера" взорвался на территории агропредприятия в Корюковке. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Также в течение суток российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры области.

Напомним, оккупанты разрушили все автозаправочные комплексы и станции на трассе Харькова и Полтавы. В то же время в регионе нет ни топливного, ни продовольственного кризиса, отметил депутат облсовета Скорик.