На Черниговщине "Герберы" ударили по АЗС и агропредприятию: есть раненый
В Черниговской области в результате российских атак беспилотниками есть разрушение и пострадавший
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
Вечером 27 июля враг ударил беспилотником типа "Гербера" по автозаправочной станции в селе Холмы. В результате атаки объект получил повреждения, а 21-летний местный житель получил ранения. Сейчас мужчина находится в больнице.
Ночью еще один беспилотник "Гербера" взорвался на территории агропредприятия в Корюковке. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
Также в течение суток российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры области.
Напомним, оккупанты разрушили все автозаправочные комплексы и станции на трассе Харькова и Полтавы. В то же время в регионе нет ни топливного, ни продовольственного кризиса, отметил депутат облсовета Скорик.