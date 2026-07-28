Фото: ГСЧС

В Запорожском районе во время тушения пожара на открытой территории в одном из лесничеств под повторный удар российского БПЛА попала бригада ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки четверо огнеборцев получили акубаротравмы и легкие осколочные ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В ГСЧС подчеркнули, что российские войска продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и сознательно охотиться на подразделения ГСЧС, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1107 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области . В результате вражеских атак ранения получили 14 человек, среди которых трое детей.