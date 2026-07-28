В Харьковской ОВА опровергли информацию о закрытии всех АЗС на трассе до Полтавы

Фото: Харьковская ОВА

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг информацию о якобы отсутствии работающих АЗС на трассе Харьков – Полтава

Об этом он сообщил в своем Telegram, передает RegioNews.

По словам Синегубова, распространенная отдельными медиа информация о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей автозаправочной станции, не соответствует действительности.

Глава Харьковской ОВА также заверил, что дефицита топлива в регионе нет.

Кроме того, по его словам, областная военная администрация совместно с представителями сетей АЗС согласовала меры по физической пассивной защите для автозаправочных станций.

Напомним, 27 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что россияне уничтожили более 80 автозаправочных станций в регионе, а маршрут Харьков-Полтава остался полностью без АЗС.