В Харьковской ОВА опровергли информацию о закрытии всех АЗС на трассе до Полтавы
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг информацию о якобы отсутствии работающих АЗС на трассе Харьков – Полтава
Об этом он сообщил в своем Telegram, передает RegioNews.
По словам Синегубова, распространенная отдельными медиа информация о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей автозаправочной станции, не соответствует действительности.
Глава Харьковской ОВА также заверил, что дефицита топлива в регионе нет.
Кроме того, по его словам, областная военная администрация совместно с представителями сетей АЗС согласовала меры по физической пассивной защите для автозаправочных станций.
Напомним, 27 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что россияне уничтожили более 80 автозаправочных станций в регионе, а маршрут Харьков-Полтава остался полностью без АЗС.