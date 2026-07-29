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29 липня 2026, 07:01

Російські дрони знову атакували АЗС на Сумщині: під ударом дві громади

29 липня 2026, 07:01
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ввечері 28 липня російські війська завдали ударів безпілотниками по територіях автозаправних станцій у Сумській та Степанівській громадах

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, попередньо, внаслідок атак люди не постраждали.

На автозаправних станціях уже впроваджено низку безпекових рішень, спрямованих на захист працівників і відвідувачів.

"Під час повітряної тривоги та підвищеної загрози ворожих ударів не перебувайте поблизу об’єктів інфраструктури й на відкритій місцевості. Пройдіть до найближчого укриття", – наголосив Григоров.

Нагадаємо, раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував інформацію про нібито відсутність працюючих АЗС на трасі Харків – Полтава. Він також запевнив, що дефіциту пального в регіоні немає.

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