Россияне атаковали в Черном море гражданское судно под флагом Либерии: оно уже в третий раз получило удары

Фото: Одесская ОВА

В результате очередной российской атаки в акватории Черного моря было поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

По предварительным данным, корабль ранее уже дважды испытывал повреждения в результате российских атак. После нового удара на судне зафиксировали задымление.

Информация о масштабах повреждений и окончательных последствиях атаки уточняется. Данных о пострадавших нет, поскольку судно находилось на рейде без людей на борту.

Кипер подчеркнул, что такие удары являются очередным свидетельством сознательного пренебрежения Россией норм международного права и ее целенаправленных попыток сорвать работу украинского морского коридора, обеспечивающего безопасное гражданское судоходство и экспорт украинской продукции.

Напомним, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций по запросу Украины проведет экстренное заседание из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре и коммерческим судам в Черном море.

19 июля вблизи Одессы враг атаковал гражданское торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое после загрузки кукурузой как раз выходило из украинского порта. На борту находилось 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман. Погибли 9 членов экипажа и украинец.