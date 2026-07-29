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СБУ ударила по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ, расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших НПЗ России мощностью около 13 миллионов тонн в год. Предприятие обеспечивает горючим как гражданский сектор, так и нужды российской армии.

После попадания беспилотников на заводе вспыхнул пожар. По предварительной информации, горит установка первичной переработки нефти – один из ключевых объектов технологического цикла.

В СБУ отметили, что попадание по таким объектам имеет стратегическое значение, ведь они производят горючее для военной техники, авиации и логистики оккупантов. Не считая того, нефтепереработка является главным источником пополнения бюджета РФ для финансирования войны.

Напомним, в ночь на 29 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск. В частности, был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.