Пограничники накрыли огнем российский "Град"
Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику. Пограничники показали, как они уничтожили российский БМ-21 "Град"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу пограничного подразделения "Феникс". На своем участке фронта бойцы уничтожили несколько единиц вражеской артиллерии. В частности, это "Мста-Б" и "Гиацинт-Б". Накрыли огнем скопления русских дронов-ждунов, а также уменьшили количество окупантов.
"Кроме того, просто на марше был обнаружен и уничтожен БМ-21 "Град". Горело долго и ярко", - говорят военные.
Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.
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