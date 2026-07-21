Пограничники накрыли огнем российский "Град"

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу пограничного подразделения "Феникс". На своем участке фронта бойцы уничтожили несколько единиц вражеской артиллерии. В частности, это "Мста-Б" и "Гиацинт-Б". Накрыли огнем скопления русских дронов-ждунов, а также уменьшили количество окупантов.

"Кроме того, просто на марше был обнаружен и уничтожен БМ-21 "Град". Горело долго и ярко", - говорят военные.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.