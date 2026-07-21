Фото: граница.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате попадания российского реактивного дрона возле многоэтажки в Сумах пострадали шесть человек – двое взрослых и четверо детей. В больницу попали 8-летний мальчик и 16-летняя девушка, их травмы не тяжелые. Другим оказали помощь на месте.

После первой атаки враг продолжил целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре района. Еще два удара призвели к масштабному пожару, полностью уничтожившему ТЦ "Эпицентр". Информация о других возможных пострадавших уточняется.

В ОВА отметили, что после удара вражеские беспилотники продолжали находиться над местом попадания, создавая угрозу повторной атаки спасателям.

Напомним, российские войска вечером 20 июля нанесли удар по жилому сектору Сум. Сообщалось о трех пострадавших.