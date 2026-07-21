Россияне уничтожили "Эпицентр" в Сумах
В результате удара российских реактивных БПЛА поздно вечером 20 июля в Сумах полностью уничтожен строительный гипермаркет "Эпицентр"
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате попадания российского реактивного дрона возле многоэтажки в Сумах пострадали шесть человек – двое взрослых и четверо детей. В больницу попали 8-летний мальчик и 16-летняя девушка, их травмы не тяжелые. Другим оказали помощь на месте.
После первой атаки враг продолжил целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре района. Еще два удара призвели к масштабному пожару, полностью уничтожившему ТЦ "Эпицентр". Информация о других возможных пострадавших уточняется.
В ОВА отметили, что после удара вражеские беспилотники продолжали находиться над местом попадания, создавая угрозу повторной атаки спасателям.
Напомним, российские войска вечером 20 июля нанесли удар по жилому сектору Сум. Сообщалось о трех пострадавших.