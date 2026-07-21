До 7 лет за решеткой за кражу миллиона: в Днепре наказали недобросовестного работника
В Днепре суд вынес приговор мужчине, который, работая на предприятии, угнал из складского помещения работодателя 1 миллион гривен
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
По собранным полицейским материалам, суд признал виновным мужчину в краже в особо крупных размерах и назначил обвиняемому наказание 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Событие произошло 26 апреля в Соборном районе. Работая на предприятии и имея доступ в складское помещение, мужчина воспользовался отсутствием работников в нерабочий день. Когда за его действиями никто не наблюдал, злоумышленник похитил из помещения миллион гривен, принадлежавших работодателю.
Правоохранители установили и задержали фигуранта.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч.5 ст.185 УК Украины и направили обвинительный акт в суд.
Напомним, что в Киеве будут судить псевдоправоохранителя , который обманул народную артистку Украины более шести миллионов гривен, следствие завершено, дело направлено в суд.