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21 липня 2026, 10:25

Росіяни повторно вдарили по Сумах: під атакою опинилися рятувальники

21 липня 2026, 10:25
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Фото: ДСНС Сумщини
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Російські війська завдали серії ударів по Сумах, унаслідок чого постраждали житловий будинок, торговельний центр та прибудинкова територія

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Один із ворожих реактивних безпілотників влучив у 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі.

Рятувальники евакуювали мешканців будинку.

Наразі відомо,що травмовані шестеро людей, серед них – четверо дітей.

Також через обстріл виникла масштабна пожежа у торговельному центрі. Під час роботи рятувальників із ліквідації займання російські війська завдали повторних ударів.

Унаслідок однієї з атак було знищено службовий автомобіль ДСНС, ще один транспортний засіб отримав пошкодження.

Крім того, під удар потрапила прибудинкова територія — загорілися два автомобілі. Пожежу ліквідували рятувальники.

Попри небезпеку повторних атак, співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів та допомагати постраждалим.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти здійснили 50 обстрілів по 34 населених пунктах Сумської області, застосувавши авіабомби, FPV-дрони, БпЛА, артилерію та міномети.

Окрім того, внаслідок удару російських реактивних БпЛА пізно ввечері 20 липня у Сумах вщент знищений будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

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