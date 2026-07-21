Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 46 из 58 российских беспилотников
В ночь на 21 июля РФ атаковала Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 46 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 8 ударных дронов на семи локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в результате удара российских реактивных БПЛА поздно вечером 20 июля в Сумах полностью уничтожен строительный гипермаркет "Эпицентр" .