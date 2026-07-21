В Херсонской области из-за атак вражеских дронов погибла сотрудница ОВА, есть раненые
В течение 21 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, артиллерии и дронов
Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .
По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще три – получили травмы.
В Херсоне в результате применения врагом БПЛА в собственном автомобиле погибла 45-летняя сотрудница областной администрации.
Также от российских дронов в Херсоне еще три человека получили ранения.
Кроме того, повреждения получили частные дома, автотранспорт.
Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
Напомним, что 20 июля россияне обстреливали Херсонщину с помощью артиллерии, минометного оружия и дронов. В результате атаки пострадали местные жители.