В Херсонской области из-за атак вражеских дронов погибла сотрудница ОВА, есть раненые

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В течение 21 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, артиллерии и дронов

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще три – получили травмы.

В Херсоне в результате применения врагом БПЛА в собственном автомобиле погибла 45-летняя сотрудница областной администрации.

Также от российских дронов в Херсоне еще три человека получили ранения.

Кроме того, повреждения получили частные дома, автотранспорт.

Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, что 20 июля россияне обстреливали Херсонщину с помощью артиллерии, минометного оружия и дронов. В результате атаки пострадали местные жители.