09 июля 2026

Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты

Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть