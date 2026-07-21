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21 июля 2026, 08:27

Враг 50 раз обстрелял Сумщину: есть разрушения, среди пострадавших – четверо детей

21 июля 2026, 08:27
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Фото: полиция
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За прошедшие сутки оккупанты совершили 50 обстрелов по 34 населенным пунктам Сумской области, применив авиабомбы, FPV-дроны, БпЛА, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде из-за попадания вражеского БпЛА ранения получили шесть человек: дети 7, 8, 12 и 16 лет, а также двое взрослых. В городе повреждены два многоквартирных дома, помещение торгового центра, оборудование АЗС, авто и троллейбусная контактная сеть, уничтожено здание гипермаркета "Эпицентр".

В Середино-Будской громаде из-за удара дрона травмированы три человека (53-летняя женщина и мужчины 73 и 77 лет), повреждены два частных дома.

В Белопольской громаде в результате попадания БпЛА повреждены четыре дома, ранен 88-летний мужчина.

Кроме того, в Шосткинской, Великописаревской, Роменской, Зноб-Новгородской, Свеской, Краснопольской и других громадах области повреждены АЗС, дома, ресторан и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1028 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще 16 получили ранения.

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