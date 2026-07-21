Ограбил пенсионерку и снял деньги по пин-коду с блокнота: на Днепропетровщине будут судить 15-летнего подростка

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В Покрове следователи направили в суд обвинительный акт в отношении 15-летнего парня, который ограбил пожилую женщину и снял деньги с ее банковской карты

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

15 апреля около 21 обвиняемый увидел возле местного супермаркета пожилую женщину и пошел за ней ко двору дома. У подъезда парень подбежал к потерпевшей, выхватил из ее рук пакет и скрылся с места преступления.

В вещах женщины он обнаружил банковскую карту и лист с записанным PIN-кодом. В тот же вечер в банкомате совершил более десятка операций по снятию наличных, завладев более 12 тысяч гривен потерпевшей.

Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 15-летний местный житель. В ходе досудебного расследования несовершеннолетний полностью возместил потерпевшей нанесенный материальный ущерб.

Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по фигуранту по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и ч. 4 ст. 185 УК Украины.

Напомним, что в Центральном районе Днепра 16 июля подозреваемый попросил у прохожего мобильный телефон, а затем воспользовался его рассеянностью и открыто завладел им.