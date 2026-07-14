Иллюстративное фото: из открытых источников

В больнице умерла 48-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Сумам 11 июля

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, врачи в течение трех суток боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Таким образом, количество погибших в результате атаки РФ по городу возросло до шести человек. Еще 44 человека пострадали.

В медицинских учреждениях остаются 17 раненых, в том числе четверо детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в субботу, 11 июля, российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. Было известно о пяти погибших и 17 пострадавших.