Россия ударила КАБами по людному месту в Сумах: уже 17 пострадавших

Фото: Сумская ОВА

Число пострадавших в результате российской атаки по Сумам возросло до 17 человек

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по гражданским объектам. Две КАБ попали в людное место, где находились гражданские, двигались автомобили и общественный транспорт.

Эпицентр одного из ударов находился у дороги и остановки общественного транспорта. Еще один удар россияне направили по объекту инфраструктуры.

Григоров добавил, что в результате атаки повреждены многоэтажные дома рядом с местами попаданий – выбиты сотни окон и балконных рам.

Сейчас идет оценка последствий атаки.

Напомним, в субботу, 11 июля, российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. Погибли четыре человека, среди них – ребенок, девочка.