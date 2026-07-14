Фото: полиция

В полиции рассказали о последствиях обстрела Нежинского района Черниговской области ночью 14 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Войска РФ атаковали город Бахмач ударными беспилотниками. Из-за атаки по частному дому пострадали трое жителей – две женщины 55 и 57 лет и 58-летний мужчина.

В результате удара полностью сгорел один дом, также повреждены соседние домовладения и авто.

На месте попадания продолжают работать следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы.

Полицейские фиксируют разрушения и документируют последствия вражеской атаки.

Напомним, пожар на месте попадания в Бахмаче ликвидировали спасатели. Ранее сообщалось о двух пострадавших женщинах.