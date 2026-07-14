В Украине обвалились цены на популярную летнюю ягоду
В Украине резко подешевела голубика. Причиной называют массовое поступление нового урожая на рынок. При этом цены остаются достаточно высокими
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
С конца прошлой недели отпускные цены на голубику упали примерно на 17%. Пока производители продают ягоду по 300-400 гривен за килограмм (на прошлой неделе средний показатель составлял 380 гривен за килограмм).
Следует отметить, что в популярных сетях супермаркетов такие средние цены на голубику:
- Сильпо – от 399 гривен за килограмм (или от 199,5 грн за упаковку 500 граммов);
- АТБ – около 169,95–199,95 гривен за упаковку 250 граммов;
- Varus – от 189,90 грн за 250 граммов (эквивалент около 760 гривен за килограмм);
- Novus – около 189–219 гривен за упаковку 250 грамм;
- METRO – от 349 до 429 гривен за килограмм в зависимости от сорта, фасовки и страны происхождения.
Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.
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