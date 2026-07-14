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14 июля 2026, 12:13

Два километра от дома в заброшенном доме: на Закарпатье разыскали пропавшего подростка

14 июля 2026, 12:13
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Фото: Национальная полиция
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В Виноградове правоохранители совместно со спасателями разыскали пропавшего 15-летнего парня. Несовершеннолетнего нашли в заброшенном доме в лесном массиве на выезде из города в направлении села Малая Копаня

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что парня обнаружили примерно в 2 километрах от его места жительства работник полиции вместе с сотрудницей ГСЧС. Его состояние здоровья удовлетворительное, ребенка передали медикам для осмотра.

Сообщение об исчезновении подростка поступило в полицию 13 июля около 17:00.

В поисках привлекли полицейских, кинологов со служебными собаками, спасателей ГСЧС, пограничников с беспилотниками, работников лесного хозяйства и местных жителей.

14 июля в 10:40 во время поисковой операции местонахождение парня установили. По предварительным данным, он не стал жертвой преступления или других противоправных действий.

Напомним, на Закарпатье спасатели помогли паре туристов из Кривого Рога, заблудившихся во время восхождения на Говерлу из-за внезапного ухудшения погодных условий. 27-летняя женщина и 28-летний мужчина были истощены и сильно замерзли.

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