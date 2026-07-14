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Подлила яд в напиток военнослужащего: агентку РФ будут судить в Ужгороде
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14 июля 2026, 11:11

Подлила яд в напиток военнослужащего: агентку РФ будут судить в Ужгороде

14 июля 2026, 11:11
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В суд обвинительный акт в отношении 26-летней жительницы Запорожья, подозреваемой в государственной измене и умышленном убийстве украинского военнослужащего

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина согласилась сотрудничать со спецслужбами РФ ради "легких денег". Через мессенджер она получала задания от куратора и собирала информацию об украинских военных, которую передавала врагу.

Правоохранители установили, что обвиняемая познакомилась с военнослужащим, вошла к нему в доверие и собирала сведения о его службе, окружении и контактах. Впоследствии по указанию куратора она организовала личную встречу с мужчиной.

Во время встречи в съемной квартире женщина, как утверждает следствие, незаметно добавила ядовитое вещество к военному напитку. После того, как мужчина потерял сознание и умер, она пыталась скрыть преступление и выдать его за несчастный случай.

По заключению эксперта, смерть военного наступила в результате острого отравления метадоном.

Правоохранители задержали женщину, пока она находится под стражей без права внесения залога. Ей инкриминируют государственную измену в условиях военного положения и умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Харькове задержали российскую агентку, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ. Также местная ИТ-специалист готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов.

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