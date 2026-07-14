На Львовщине во время пожара в жилом доме погибли три человека

Фото: ГСЧС Львовщины

В селе Иосифовичи Стрыйского района во время пожара в жилом доме погибли три человека

Об этом информирует Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" 14 июля в 06:04.

По прибытии пожарные обнаружили, что из окон дома выходил густой черный дым. Во время разведки в задымленном помещении спасатели обнаружили тела трех человек.

Погибшими оказались владелец дома 1961 года рождения, а также мужчины 1979 и 1970 годов рождения.

Пожар локализовали в 06:58 и полностью ликвидировали в 07:16. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 10 квадратных метров.

Причины пожара и все обстоятельства трагедии устанавливают.

Напомним, на Харьковщине полностью сгорела Свято-Николаевская церковь . К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил деревянное здание храма. Площадь пожара составила 600 кв. м.