Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

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Верховная Рада на заседании 14 июля поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата из фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Согласно принятому решению, действие военного положения и мобилизации продлится со 2 августа по 31 октября 2026 года.

Это уже 20 решение парламента о продолжении действия военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, когда Украина упразднит военное положение. По его словам, это произойдет, когда наша страна не получит действенные гарантии безопасности от РФ и союзников.

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