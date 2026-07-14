Алексей Сухачев. Фото: ГБР

Компания "Парковый-2" подала иск в суд против журналистов "Следствия.Инфо", "Центра противодействия коррупции" и журналистки Алины Стрижак

Об этом сообщило "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

Застройщик требует запретить публикацию информации о 143 объектах недвижимости и финансовых операциях, связанных с братом директора Государственного бюро расследований Александра Сухачев.

В компании заявляют, что журналисты якобы незаконно собирают персональные данные и коммерческую информацию. "Парковый-2" просит суд запретить распространение сведений об инвестиционных договорах, суммах вложений и объектах недвижимости, которые должны стать предметом расследования.

Истец утверждает, что эти данные касаются частной жизни физического лица и содержат коммерческую тайну застройщика. Также компания заявляет, что обратилась в суд еще до выхода материала, поскольку сама подготовка расследования якобы создает риск разглашения конфиденциальной информации.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева запретил журналистам и общественной организации распространять информацию о недвижимости, сделках и инвестициях брата директора ГБР Алексея Сухачева – харьковского бизнесмена Александра Сухачева.

По данным журналистов, решение суда было принято 6 июля – именно в день, когда они готовили к публикации расследование о 143 объектах недвижимости, которые, по их данным, принадлежали или принадлежат брату директора ГБР.