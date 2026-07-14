Фото: Минразвития

Российские войска в очередной раз атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Враг попал беспилотником в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минразвития.

К счастью, никто не пострадал. На момент удара поезд был заранее остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована.

В результате атаки поврежден локомотив, а также обесточена контактная сеть на перегоне. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, 13 июля российские военные атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и попали в гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения. От вражеской атаки погибли пять членов экипажа, еще 10 гражданских пострадали.