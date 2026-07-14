Вражеский дрон попал в локомотив грузового поезда на Днепропетровщине: что известно
Российские войска в очередной раз атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Враг попал беспилотником в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минразвития.
К счастью, никто не пострадал. На момент удара поезд был заранее остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована.
В результате атаки поврежден локомотив, а также обесточена контактная сеть на перегоне. На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, 13 июля российские военные атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и попали в гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения. От вражеской атаки погибли пять членов экипажа, еще 10 гражданских пострадали.
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