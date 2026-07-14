Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 июля РФ атаковала Украину 8 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 135 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили пять ракет Искандер-М/С-400, две ракеты Х-59/69 и 108 российских беспилотников на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 10 локациях. Информация по двум баллистическим ракетам уточняется.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, российские войска в очередной раз атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Враг попал беспилотником в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области.