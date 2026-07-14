На Хмельнитчине военный вместо службы "убегал" работать на шиномонтаже

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что мужчина проходил службу в должности солдата резерва 106-й запасной роты воинской части в Хмельницкой области. При этом он по договоренности с руководством работал на шиномонтаже в Вышгороде. Между тем, его отсутствие в воинской части скрывали, объясняя выполнением служебных задач вне места дислокации.

На суде военный признал вину. Известно, что раньше у него не было проблем с законом, удерживает малолетнего сына и добровольно задонатив 200 тысяч гривен в поддержку ВСУ.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью в два года.

Напомним, ранее в Черниговской области судили военного, который обворовывал столовую в части. При приготовлении блюд в столовой использовали меньше продуктов, чем отмечалось в бухгалтерских документах.