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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

На территории одного из предприятий вражеские БПЛА повредили здания авторемонтных мастерских, хозяйственное сооружение и бензовоз. Также повреждены 11 грузовиков и одна легковушка. Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший на месте.

На другом предприятии в результате удара загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

Предварительно, обошлось без пострадавших. На местах ударов работают все соответствующие службы.

Напомним, 13 июля российские военные атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и попали в гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения. От вражеской атаки погибли пять членов экипажа, еще 10 гражданских пострадали.