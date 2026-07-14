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14 июля 2026, 08:57

В Одесской области дроны атаковали предприятия: горели автомастерские и резервуары с маслом

14 июля 2026, 08:57
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, нанеся разрушения гражданской и промышленной инфраструктуре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

На территории одного из предприятий вражеские БПЛА повредили здания авторемонтных мастерских, хозяйственное сооружение и бензовоз. Также повреждены 11 грузовиков и одна легковушка. Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший на месте.

На другом предприятии в результате удара загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

Предварительно, обошлось без пострадавших. На местах ударов работают все соответствующие службы.

Напомним, 13 июля российские военные атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и попали в гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения. От вражеской атаки погибли пять членов экипажа, еще 10 гражданских пострадали.

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война обстрелы инфраструктура Одесская область повреждения последствия
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