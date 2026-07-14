В Одесской области дроны атаковали предприятия: горели автомастерские и резервуары с маслом
Ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, нанеся разрушения гражданской и промышленной инфраструктуре
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
На территории одного из предприятий вражеские БПЛА повредили здания авторемонтных мастерских, хозяйственное сооружение и бензовоз. Также повреждены 11 грузовиков и одна легковушка. Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший на месте.
На другом предприятии в результате удара загорелись резервуары с подсолнечным маслом.
Предварительно, обошлось без пострадавших. На местах ударов работают все соответствующие службы.
Напомним, 13 июля российские военные атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и попали в гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения. От вражеской атаки погибли пять членов экипажа, еще 10 гражданских пострадали.