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Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянки, устроившей стрельбу в Святошинском районе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в мае этого года на проспекте Академика Королева. Тогда в полицию поступило сообщение от врачей о госпитализации 27-летнего мужчины с ранениями живота и руки. Как выяснили следователи, потерпевший сделал замечание компании, которая слишком громко вела себя во дворе дома. В ответ на это 43-летняя женщина достала пистолет, произвела несколько выстрелов в сторону мужчины и скрылась.

Оперативники установили личность злоумышленницы и задержали ее. Во время обыска в ее доме изъяли пистолет и патроны.

Женщине инкриминируют хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Ей грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве 21-летний парень во время драки ранил ножом незнакомца. Фигуранту объявили подозрение.