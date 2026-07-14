На Киевщине во время пожара в доме погибли два человека: вероятная причина – попадание молнии
Пожар произошел 13 июля около 22:40 в селе Гавронщина Бучанского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар. Во время осмотра дома правоохранители обнаружили тела 72-летней женщины и 76-летнего мужчины.
Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать попадание молнии в дом. Позже спасатели предоставят полицейским окончательные выводы.
Напомним, утром 14 июля в селе на Львовщине во время пожара в доме погибли трое мужчин. Причины пожара и все обстоятельства трагедии устанавливают.
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