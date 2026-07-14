Фото: полиция

Пожар произошел 13 июля около 22:40 в селе Гавронщина Бучанского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар. Во время осмотра дома правоохранители обнаружили тела 72-летней женщины и 76-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать попадание молнии в дом. Позже спасатели предоставят полицейским окончательные выводы.

Напомним, утром 14 июля в селе на Львовщине во время пожара в доме погибли трое мужчин. Причины пожара и все обстоятельства трагедии устанавливают.